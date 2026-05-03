Armada Hoffler Properties Aktie
WKN DE: A1WY9H / ISIN: US04208T1088
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03.05.2026 07:01:06
Ausblick: Armada Hoffler Properties vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Armada Hoffler Properties wird am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,035 USD. Das entspräche einem Gewinn von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,070 USD erwirtschaftet wurden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Armada Hoffler Properties in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 54,29 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 52,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 114,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,120 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 211,8 Millionen USD, gegenüber 285,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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