Ausblick: Armanino Foods Of Distinction legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Armanino Foods Of Distinction wird am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,145 USD. Dies würde einer Verringerung von 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Armanino Foods Of Distinction 0,150 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 21,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 5,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,595 USD je Aktie, gegenüber 0,600 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 81,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 76,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at