Ausblick: Armstrong World Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Armstrong World Industries äußert sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,81 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Armstrong World Industries noch 1,58 USD je Aktie eingenommen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,99 Prozent auf 409,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 382,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,30 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 7,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,77 Milliarden USD, gegenüber 1,62 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at