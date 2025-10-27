Ausblick: Armstrong World Industries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Armstrong World Industries wird am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,03 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Armstrong World Industries noch 1,75 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 9,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 423,3 Millionen USD gegenüber 386,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,30 USD, gegenüber 6,02 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 1,63 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at