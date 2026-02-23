Ausblick: Armstrong World Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Armstrong World Industries wird sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,42 USD je Aktie erzielt worden.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 367,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 400,9 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,48 USD je Aktie, gegenüber 6,02 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 1,63 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at