WKN DE: A0LCJG / ISIN: US04247X1028

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Armstrong World Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Armstrong World Industries wird sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,42 USD je Aktie erzielt worden.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 367,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 400,9 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,48 USD je Aktie, gegenüber 6,02 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 1,63 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Armstrong World Industries Inc

Analysen zu Armstrong World Industries Inc

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Armstrong World Industries Inc 166,00 -1,78% Armstrong World Industries Inc

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

