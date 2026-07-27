Ausblick: Armstrong World Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Armstrong World Industries wird sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten schätzen, dass Armstrong World Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,25 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,01 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,73 Prozent auf 461,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Armstrong World Industries noch 424,6 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,30 USD, während im vorherigen Jahr noch 7,08 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,77 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,62 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at