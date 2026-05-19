Ausblick: Arribatec Group ASA Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Arribatec Group ASA Registered lässt sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Arribatec Group ASA Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,089 NOK gegenüber 0,100 NOK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 6,81 Prozent auf 156,3 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 146,4 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,639 NOK, gegenüber 1,11 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 625,7 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 578,8 Millionen NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at