Arribatec Group ASA Registered wird am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,142 NOK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 29,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,200 NOK je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 135,1 Millionen NOK – das wäre ein Abschlag von 1,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 137,0 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 0,538 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,11 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 586,5 Millionen NOK, gegenüber 578,8 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net