Arrive AI Aktie
WKN DE: A40ZNY / ISIN: US04272H2040
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14.05.2026 07:01:06
Ausblick: Arrive AI legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Arrive AI lädt am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,120 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Arrive AI noch -0,060 USD je Aktie verloren.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,370 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,400 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,0 Millionen USD, gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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