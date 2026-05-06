Arrow Electronics Aktie

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WKN: 855225 / ISIN: US0427351004

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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: Arrow Electronics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Arrow Electronics wird sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,51 USD je Aktie vermeldet.

Arrow Electronics soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,39 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 14,14 USD je Aktie, gegenüber 10,93 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 35,30 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 30,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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