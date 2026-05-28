Ausblick: Arrow Exploration mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Arrow Exploration wird am 28.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,020 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 CAD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 23,5 Millionen USD für Arrow Exploration, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 28,0 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,101 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,010 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 110,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 98,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at