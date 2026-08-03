Ausblick: Arrowhead Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Arrowhead Pharmaceuticals lädt am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,277 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Arrowhead Pharmaceuticals 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 44,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 59,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Arrowhead Pharmaceuticals 27,8 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,159 USD aus. Im Vorjahr waren -0,010 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 459,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 829,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at