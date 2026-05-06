Arrowhead Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AGYB / ISIN: US04280A1007
|
06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Arrowhead Pharmaceuticals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Arrowhead Pharmaceuticals wird am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -1,095 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,75 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 86,39 Prozent auf 73,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Arrowhead Pharmaceuticals noch 542,7 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -3,216 USD, gegenüber -0,010 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 455,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 829,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arrowhead Pharmaceuticals Inc
|
06.05.26
|Ausblick: Arrowhead Pharmaceuticals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Arrowhead Pharmaceuticals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Arrowhead Pharmaceuticals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Arrowhead Pharmaceuticals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.11.25
|Ausblick: Arrowhead Pharmaceuticals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.11.25
|Erste Schätzungen: Arrowhead Pharmaceuticals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Arrowhead Pharmaceuticals Inc
Aktien in diesem Artikel
|Arrowhead Pharmaceuticals Inc
|65,86
|-2,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX in Rot -- US-Börsen wenig bewegt -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich mit Verlusten. Die US-Börsen zeigen sich wenig bewegt. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.