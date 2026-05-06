Arrowhead Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A2AGYB / ISIN: US04280A1007

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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: Arrowhead Pharmaceuticals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Arrowhead Pharmaceuticals wird am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -1,095 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,75 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 86,39 Prozent auf 73,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Arrowhead Pharmaceuticals noch 542,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -3,216 USD, gegenüber -0,010 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 455,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 829,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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