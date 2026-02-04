Ausblick: Arrowhead Pharmaceuticals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Arrowhead Pharmaceuticals stellt am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,037 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Arrowhead Pharmaceuticals nach den Prognosen von 10 Analysten 213,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8457,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,274 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,010 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 390,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 829,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at