Arrowhead Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AGYB / ISIN: US04280A1007
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Arrowhead Pharmaceuticals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Arrowhead Pharmaceuticals stellt am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,037 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Arrowhead Pharmaceuticals nach den Prognosen von 10 Analysten 213,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8457,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,5 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,274 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,010 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 390,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 829,5 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arrowhead Pharmaceuticals Inc
|
04.02.26
|Ausblick: Arrowhead Pharmaceuticals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Arrowhead Pharmaceuticals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.11.25
|Ausblick: Arrowhead Pharmaceuticals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.11.25
|Erste Schätzungen: Arrowhead Pharmaceuticals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Arrowhead Pharmaceuticals präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)