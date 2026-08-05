Artemis Gold Aktie
WKN DE: A2PN6T / ISIN: CA04302L1004
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Artemis Gold legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Artemis Gold wird am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,744 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 69,09 Prozent erhöht. Damals waren 0,440 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 492,9 Millionen CAD – ein Plus von 113,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Artemis Gold 231,1 Millionen CAD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,81 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,52 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,54 Milliarden CAD, gegenüber 913,9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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