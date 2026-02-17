Artemis Gold Aktie
WKN DE: A2PN6T / ISIN: CA04302L1004
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Artemis Gold stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Artemis Gold wird am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Artemis Gold im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,686 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,040 CAD je Aktie gewesen.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 367,4 Millionen CAD für Artemis Gold, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen CAD erzielt wurde.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,68 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,150 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 881,3 Millionen CAD, gegenüber 0,0 Millionen CAD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Artemis Gold Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Artemis Gold stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Artemis Gold veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Artemis Gold vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Artemis Gold mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Artemis Gold Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Artemis Gold Inc Registered Shs
|37,48
|-6,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.