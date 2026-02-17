Ausblick: Artemis Gold stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Artemis Gold wird am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Artemis Gold im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,686 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,040 CAD je Aktie gewesen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 367,4 Millionen CAD für Artemis Gold, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,68 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,150 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 881,3 Millionen CAD, gegenüber 0,0 Millionen CAD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at