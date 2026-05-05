Artemis Gold Aktie
WKN DE: A2PN6T / ISIN: CA04302L1004
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Artemis Gold zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Artemis Gold wird am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,637 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 3085,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,020 CAD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 337,5 Millionen CAD – ein Plus von 721,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Artemis Gold 41,1 Millionen CAD erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,11 CAD, gegenüber 1,52 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,66 Milliarden CAD im Vergleich zu 913,9 Millionen CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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