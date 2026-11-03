Artemis Gold Aktie
WKN DE: A2PN6T / ISIN: CA04302L1004
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Artemis Gold zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Artemis Gold wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Artemis Gold im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,612 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,480 CAD je Aktie gewesen.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 14,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 308,1 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 354,3 Millionen CAD aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,68 CAD je Aktie, gegenüber 1,52 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,49 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 913,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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