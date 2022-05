Ausblick: ARTERIA Networks zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ARTERIA Networks wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 22,37 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 26,35 JPY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 13,94 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 1,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 14,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 122,33 JPY, gegenüber 110,74 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 55,23 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 53,33 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at