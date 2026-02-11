Arteris Aktie
WKN DE: A3C6A9 / ISIN: US04302A1043
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Arteris präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Arteris wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,066 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 67,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,200 USD je Aktie erzielt worden waren.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 18,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 19,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,353 USD im Vergleich zu -0,860 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 69,0 Millionen USD, gegenüber 57,7 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
