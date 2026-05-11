Ausblick: Arteris stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Arteris wird sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,069 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 65,50 Prozent erhöht. Damals waren -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Arteris nach den Prognosen von 4 Analysten 21,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 27,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,165 USD, gegenüber -0,820 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 91,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 70,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at