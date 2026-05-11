Arteris Aktie
WKN DE: A3C6A9 / ISIN: US04302A1043
|
11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Arteris stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Arteris wird sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,069 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 65,50 Prozent erhöht. Damals waren -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Arteris nach den Prognosen von 4 Analysten 21,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 27,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,5 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,165 USD, gegenüber -0,820 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 91,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 70,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arteris Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Arteris stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: Arteris präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Arteris präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Arteris Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Arteris Inc Registered Shs
|33,24
|4,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.