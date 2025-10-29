Ausblick: Arthur J Gallagher informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Arthur J Gallagher wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,54 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Arthur J Gallagher ein EPS von 1,39 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 25,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,47 Milliarden USD gegenüber 2,77 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,12 USD je Aktie, gegenüber 6,50 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 14,11 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 11,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at