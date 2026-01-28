Ausblick: Arthur J Gallagher präsentiert Quartalsergebnisse

Arthur J Gallagher wird am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 21 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,35 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,12 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Arthur J Gallagher in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,44 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 3,60 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

22 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,69 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 6,50 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 13,85 Milliarden USD, gegenüber 11,55 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at