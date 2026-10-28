Ausblick: Arthur J Gallagher stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Arthur J Gallagher wird sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 23 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,99 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Arthur J Gallagher noch 1,04 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Arthur J Gallagher in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,39 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 3,98 Milliarden USD im Vergleich zu 3,37 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 24 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 13,13 USD je Aktie, gegenüber 5,74 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 16,54 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 13,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at