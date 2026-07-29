Ausblick: Arthur J Gallagher zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Arthur J Gallagher präsentiert in der am 30.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

22 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,82 USD gegenüber 1,40 USD im Vorjahresquartal.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 24,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,22 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,01 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 23 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 13,22 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,74 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 16,74 Milliarden USD, gegenüber 13,94 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at