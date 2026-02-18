Ausblick: Artificial Solutions International Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Artificial Solutions International Registered präsentiert in der am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Artificial Solutions International Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,025 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Artificial Solutions International Registered nach der Prognose von 1 Analyst 22,0 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 16,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 26,5 Millionen SEK umgesetzt worden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,120 SEK, gegenüber -0,200 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 92,3 Millionen SEK im Vergleich zu 84,1 Millionen SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at