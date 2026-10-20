Artificial Solutions International AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DMG3 / ISIN: SE0018397184
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Artificial Solutions International Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Artificial Solutions International Registered lädt am 21.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,035 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren 0,000 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Artificial Solutions International Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,8 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 71,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,137 SEK, gegenüber -0,130 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 30,3 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 86,2 Millionen SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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