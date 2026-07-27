Artisan Partners Asset Managemen a Aktie

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WKN DE: A1JU4Y / ISIN: US04316A1088

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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: Artisan Partners Asset Management A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Artisan Partners Asset Management A veröffentlicht am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Artisan Partners Asset Management A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,913 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,940 USD je Aktie gewesen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 7,01 Prozent auf 301,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 324,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,84 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,05 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 1,24 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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