Ausblick: Artisan Partners Asset Management A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Artisan Partners Asset Management A öffnet am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,08 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Artisan Partners Asset Management A ein EPS von 0,970 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 323,8 Millionen USD gegenüber 300,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,75 USD, gegenüber 3,66 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,19 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,19 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at