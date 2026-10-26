Ausblick: Artisan Partners Asset Management A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Artisan Partners Asset Management A lädt am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,958 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,930 USD erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 307,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 4,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 322,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,75 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,05 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,23 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,29 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at