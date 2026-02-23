Arvinas Aktie
WKN DE: A2N6VP / ISIN: US04335A1051
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: Arvinas gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Arvinas wird am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,513 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,630 USD je Aktie erzielt worden.
15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 37,3 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 37,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,712 USD, gegenüber -2,770 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 289,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 263,4 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arvinas Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Arvinas gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Arvinas Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Arvinas Inc Registered Shs
|11,99
|-3,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.