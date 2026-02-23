Ausblick: Arvinas gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Arvinas wird am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,513 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,630 USD je Aktie erzielt worden.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 37,3 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 37,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,712 USD, gegenüber -2,770 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 289,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 263,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at