Ausblick: Arvinas präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Arvinas lädt am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,924 USD gegenüber 1,14 USD im Vorjahresquartal.

15 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 91,20 Prozent auf 16,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 188,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,418 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,140 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 94,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 262,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at