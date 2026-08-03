Ausblick: Arvinas präsentiert Quartalsergebnisse

Arvinas öffnet am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,374 USD. Dies würde einen Gewinn von 55,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Arvinas -0,840 USD je Aktie vermeldete.

13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 60,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 171,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 22,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,815 USD, gegenüber -1,140 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 130,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 262,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at