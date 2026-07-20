Ausblick: Arvind Fashions öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Arvind Fashions wird am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,65 INR gegenüber 0,940 INR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Arvind Fashions in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,03 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 12,63 Milliarden INR im Vergleich zu 11,07 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,00 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 9,18 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 59,37 Milliarden INR, gegenüber 52,66 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at