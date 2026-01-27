Arvind Fashions Aktie
Ausblick: Arvind Fashions präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Arvind Fashions präsentiert in der am 28.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,05 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Arvind Fashions ein EPS von 2,01 INR je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 13,39 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 11,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Arvind Fashions einen Umsatz von 12,03 Milliarden INR eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,66 INR, wohingegen im Vorjahr noch -2,670 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 52,32 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 46,19 Milliarden INR waren.
