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WKN DE: A2PADT / ISIN: INE955V01021

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Arvind Fashions stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Arvind Fashions wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Arvind Fashions im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,60 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -6,990 INR je Aktie gewesen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,17 Prozent auf 13,46 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,89 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,66 INR, gegenüber -2,670 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 52,45 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 46,19 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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