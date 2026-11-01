Ausblick: Arvind Fashions vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Arvind Fashions wird am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 3,30 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Arvind Fashions ein EPS von 2,81 INR je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 15,75 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 11,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,18 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 12,77 INR, gegenüber 9,18 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 59,64 Milliarden INR im Vergleich zu 52,66 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net