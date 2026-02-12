ASAHI INTECC Aktie
WKN: A0B6JK / ISIN: JP3110650003
|
12.02.2026 07:01:06
Ausblick: ASAHI INTECC stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
ASAHI INTECC äußert sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,66 JPY gegenüber 20,16 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,91 Prozent auf 33,01 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte ASAHI INTECC noch 30,31 Milliarden JPY umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 99,31 JPY, gegenüber 46,92 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 134,65 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 120,03 Milliarden JPY generiert worden waren.
