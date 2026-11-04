Asahi Kasei Aktie
WKN: 857993 / ISIN: JP3111200006
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Asahi Kasei gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Asahi Kasei wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 31,44 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 34,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Asahi Kasei im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 841,16 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 748,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12,45 Prozent gesteigert.
Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 132,41 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 116,97 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 3.326,75 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 3.074,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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