Ausblick: Asahi Kasei informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Asahi Kasei präsentiert in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,407 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 13,06 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,360 USD je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,11 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,32 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 19,72 Milliarden USD, gegenüber 19,92 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

