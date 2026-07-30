Asahi Kasei Aktie

Asahi Kasei für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KDV9 / ISIN: US0434001006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.07.2026 07:01:06

Ausblick: Asahi Kasei legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Asahi Kasei wird am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,389 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 94,50 Prozent erhöht. Damals waren 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Asahi Kasei nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 5,09 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,11 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,54 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,55 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,40 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 20,40 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Asahi Kasei Corp Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs

mehr Nachrichten