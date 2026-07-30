Ausblick: Asahi Kasei legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Asahi Kasei wird am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,389 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 94,50 Prozent erhöht. Damals waren 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Asahi Kasei nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 5,09 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,11 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,54 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,55 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,40 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 20,40 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at