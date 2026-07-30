Ausblick: Asahi Kasei präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Asahi Kasei wird am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 31,21 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Asahi Kasei 14,52 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 10,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 817,88 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 738,32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 123,32 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 116,97 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 3.278,45 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 3.074,51 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at