Ausblick: Asahi Kasei präsentiert Quartalsergebnisse

Asahi Kasei öffnet am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,272 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Asahi Kasei 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,18 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Asahi Kasei 5,11 Milliarden USD umsetzen können.

10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,35 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 19,44 Milliarden USD, gegenüber 19,92 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at