Asahi Kasei Aktie
WKN: 857993 / ISIN: JP3111200006
|
11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Asahi Kasei stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Asahi Kasei wird am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 21,21 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 26,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 813,23 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 778,06 Milliarden JPY umgesetzt.
Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 106,35 JPY je Aktie, gegenüber 97,94 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 3.069,64 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 3.037,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Asahi Kasei Corp.
|
07:01
|Ausblick: Asahi Kasei stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: Asahi Kasei legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
03.02.26
|Ausblick: Asahi Kasei zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Asahi Kasei legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Asahi Kasei Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Asahi Kasei Corp.
|8,31
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.