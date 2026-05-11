Asahi Kasei Aktie

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WKN: 857993 / ISIN: JP3111200006

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Asahi Kasei stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Asahi Kasei wird am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 21,21 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 26,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 813,23 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 778,06 Milliarden JPY umgesetzt.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 106,35 JPY je Aktie, gegenüber 97,94 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 3.069,64 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 3.037,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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