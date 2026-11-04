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WKN DE: A0KDV9 / ISIN: US0434001006

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Asahi Kasei veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Asahi Kasei veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,396 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,460 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Asahi Kasei 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,32 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Asahi Kasei 5,07 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD im Vergleich zu 1,55 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 21,08 Milliarden USD, gegenüber 20,40 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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