Ausblick: Asahi Kasei zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Asahi Kasei stellt am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Asahi Kasei im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 31,22 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 27,65 JPY je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 791,22 Milliarden JPY – ein Plus von 2,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Asahi Kasei 768,92 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 102,79 JPY, gegenüber 97,94 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 3.070,22 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 3.037,31 Milliarden JPY generiert worden waren.

