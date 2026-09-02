Ausblick: Asana gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Asana lässt sich am 03.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Asana die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,087 USD aus. Im letzten Jahr hatte Asana einen Verlust von -0,200 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,74 Prozent auf 214,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Asana noch 196,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,373 USD, gegenüber -0,800 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 860,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 790,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at