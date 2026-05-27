Ausblick: Asana stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Asana lädt am 28.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.04.2026 endete.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,075 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 187,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Asana für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 203,6 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,366 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,800 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 854,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 790,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at