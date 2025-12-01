Ausblick: Asana stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Asana wird am 02.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,062 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Asana noch ein Verlust pro Aktie von -0,250 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 8,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 198,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 183,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,238 USD, gegenüber -1,110 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 786,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 723,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at