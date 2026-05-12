Ausblick: Asanko Gold präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Asanko Gold äußert sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,118 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Asanko Gold ein EPS von -0,140 CAD je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 134,1 Millionen USD betragen, verglichen mit 109,9 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,612 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,150 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 624,5 Millionen USD, gegenüber 625,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at